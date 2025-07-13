Металлист 1925 предложил Динамо 3 млн евро за молодую звезду команды – известен ответ киевлян
Динамо получило предложение от Металлиста 1925 по Александру Яцику.
Младен Бартулович продолжает искать усиление для Металлист 1925 перед возвращением команды в УПЛ. Харьковчане серьезно заинтересованы в услугах Александра Яцыка.
Трансфер звездного вингера в Динамо сорвался – игрок перейдет в клуб из европейского чемпионата
"Металлист 1925" готов выложить за центрального полузащитника сумму сопоставимую с трансферной стоимостью Ильи Крупского (речь шла о 3 млн евро). Президент киевлян Игорь Суркис не рассматривает продажу 22-летнего игрока ни в каком виде, ни за какие деньги.
Ожидается, что в ближайшее время Яцык будет иметь еще больше игрового времени в Динамо, учитывая повреждение голеностопа у Валентина Рубчинского", – заявили в Telegram-канале ТаТоТаке.
Напомним, что Младен Бартулович сотрудничал с Яцыком в Заре, когда игрок выступал в луганской команде на правах аренды из Динамо.
Динамо проиграло Митьюлланду несмотря на сейвы Моргуна – Попов провинился во всех трех пропущенных, камбэк Бражка тоже не удался