Младен Бартулович продолжает искать усиление для Металлист 1925 перед возвращением команды в УПЛ. Харьковчане серьезно заинтересованы в услугах Александра Яцыка.

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"Металлист 1925" готов выложить за центрального полузащитника сумму сопоставимую с трансферной стоимостью Ильи Крупского (речь шла о 3 млн евро). Президент киевлян Игорь Суркис не рассматривает продажу 22-летнего игрока ни в каком виде, ни за какие деньги.

Ожидается, что в ближайшее время Яцык будет иметь еще больше игрового времени в Динамо, учитывая повреждение голеностопа у Валентина Рубчинского", – заявили в Telegram-канале ТаТоТаке.

Напомним, что Младен Бартулович сотрудничал с Яцыком в Заре, когда игрок выступал в луганской команде на правах аренды из Динамо.

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