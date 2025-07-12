"Была, я слышал, по моей информации, предложение Металлиста 1925 на Бориса Крушинского. Хотели прийти купить. Я, честно говоря, не поверил, когда услышал сумму. Три с половиной миллиона (долларов).

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Три с половиной миллиона за Бориса Крушинского. Полесье отказалось, не захотело продавать, потому что рассчитывает на этого футболиста", – сказал Бурбас в эфире своего ютуб-канала BurBuzz.

Напомним, что Борис Крушинский присоединился к житомирскому клубу в январе 2023 года. В общем хавбек сыграл за Полесье в 66 матчах, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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