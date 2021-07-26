"Травма Пономаря, по нему сообщили уже врачи – разрыв ахиллова сухожилия, это около 4-5 месяцев восстановления. Пономарь наш основной нападающий. Вот такой неутешительный диагноз.

Металлист 1925 – Рух – 2:1 – видео голов и обзор матча

Новый форвард? Мы работаем в этом направлении. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, ставили себе такую ​​цель. У нас было несколько кандидатов, хороших нападающих. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков по разным причинам. Но то, что мы возьмем нападающего – это я вам обещаю", – цитирует главного тренера Металлиста 1925 Валерия Кривенцова официальный сайт клуба.

Пономарь присоединился к харьковскому клубу зимой, форвард имеет опыт вистурив за Александрию, Волынь и другие коллективы.

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