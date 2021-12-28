Металлист 1925 попрощался с тремя игроками – среди них воспитанник Динамо
17:53 - Читати українською
Металлист 1925 устроил чистку перед второй частью сезона.
Харьковский клуб на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Братковым, Толочко и Коробкой.
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Защитник Братков воспитывался в академии Динамо, а к Металлисту 1925 присоединился в сентябре этого года. В текущем сезоне провел 9 матчей, столько же у нападающего Коробки. Хавбек Толочко пришел в команду еще летом, но успел сыграть лишь три поединка.
Добавим, что перед зимней паузой Металлист 1925 занял пятую строчку Первой лиги.
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