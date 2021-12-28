Харьковский клуб на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Братковым, Толочко и Коробкой.

Сачко признался, что мешает Волыни стать лидером Первой лиги

Защитник Братков воспитывался в академии Динамо, а к Металлисту 1925 присоединился в сентябре этого года. В текущем сезоне провел 9 матчей, столько же у нападающего Коробки. Хавбек Толочко пришел в команду еще летом, но успел сыграть лишь три поединка.

Добавим, что перед зимней паузой Металлист 1925 занял пятую строчку Первой лиги.

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