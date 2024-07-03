Украинский полузащитник Константин Бычек покинул Металлист 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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24-летний левый вингер получил статус свободного агента и по информации харьковчан продолжит карьеру в Оболони.

Напомним, Бычек – воспитанник донецкого Олимпика. Выступал за львовские Карпаты и тернопольскую Ниву. К Металлисту 1925 присоединился летом 2022 года. В прошлом сезоне провел за команду 18 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошлого первенства Металлист 1925 финишировал в турнирной таблице УПЛ на последней строчке и вылетел в Первую лигу. В свою очередь Оболонь, которая заняла четырнадцатую строчку турнирной таблицы, боролась в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ (команда Иващенко в первом поединке одержала минимальную победу над Левым берегом, а в повторной дуэли расписала боевую ничью (1:1) и по итогам двух игр осталась в элите).

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