Харьковский клуб продолжает усиливаться перед стартом в элите.

Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о пополнении тренерского штаба. Еще одним ассистентом Младена Бартуловича станет Драган Тодорович.

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37-летний хорватский специалист будет отвечать в харьковской команде за физическую подготовку. Условия контракта с Драганом не разглашаются.

Напомним, Тодорович начал тренерскую карьеру в 2015 году. За десять лет работы Драган успел поработать в гандбольной сборной Хорватии, футбольной академии клуба Риека, а также в болгарских командах Крумовград и Ботев.

К слову, Металлист 1925 по итогам прошлого сезона получил право выступать в УПЛ, выбив в переходных матчах Левый Берег.

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