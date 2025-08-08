Металлист 1925 официально подписал контракт с нигерийским нападающим Питер Итодо Манделлой. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 4 года. Сумма трансфера, согласно Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

Металлист 1925 приобрел иностранного форварда – клуб игрока подтвердил переход

22-летний форвард родился 1 июля 2003 года в Лагосе. Воспитанник академии Абуджа Сити, он начинал карьеру на родине, а в августе 2023-го перебрался в Европу, став игроком албанского клуба Луке 2008. В дебютном сезоне нападающий провел 35 матчей и забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром второго дивизиона.

Летом 2024 года нападающий перешел в Динамо Тирана. За сезон сыграл 34 поединка, в которых оформил 21 гол и отдал 5 ассистов. Вместе с командой выиграл Кубок Албании и стал бронзовым призером национального чемпионата. В Металлисте 1925 он будет выступать под 98-м игровым номером.

