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Металлист 1925 подписал шестерых футболистов

19:40 172 Читати українською
Металлист 1925 подписал шестерых футболистов
Металлист 1925 подписал сразу шестерых футболистов / Фото: ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 решил значительно усилить кадровый потенциал команды.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с шестью футболистами.

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К харьковской команды присоединились защитники Вадим Жук (ФК Полтава), Назар Мельничук (ФК Львов) и Назарий Шевченко (воспитанник клуба), полузащитники Дмитрий Климаков и Евгений Терзи (оба – Жемчужина), а также нападающий Дмитрий Сула (СК Днепр-1).

Напомним, что Металлист 1925 по итогам прошлого сезона во Второй лиге повысился в классе и с нового сезона будет играть в Первой лиге Украины.

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Теги
Назарий Шевченко Назарий Шевченко Вадим Жук Вадим Жук Дмитрий Сула Дмитрий Сула Назар Мельничук Назар Мельничук Дмитрий Климаков Дмитрий Климаков Евгени Терзи Евгени Терзи Первая лига
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