Харьковчане могли открывать счет уже на 2-й минуте вследствие углового. После его розыгрыша Калитвинцев прострелил в центр штрафной под удар Ари – тот прошил голкипера в касание, однако взятие ворот не засчитали. После длительного просмотра видеоповтора арбитр заметил, что Павлюк прихватил Галенкова, не дав ему выдвинуться на бразильца.

Металлист 1925 продолжил давление на Полтаву. На 6-й минуте Калитвинцев уже сам замыкал прострел с левого фланга – Ермолов парировал. Итодо на 14-й минуте принял мяч в штрафной, поставил корпус и пробил в руки вратарю, а на 26-й развернулся вокруг Савенкова и вколотил в дальний угол. Рядом со стойкой!

Между этими эпизодами "горожане" огрызнулись моментом Вивдича. Его привез голкипера Варакута, который курьезно потерял мяч за пределами своей штрафной. Нападающий подхватил его и пробил вторым касанием в пустые. Быть бы голу, если бы на траектории мяча не оказался Павлюк – центрбек перевел сферу в стойку!

На 37-й минуте Павлюк стал героем во второй раз. Теперь уже у чужих ворот. Калитвинцев исполнил угловой, закрутив мяч на линию вратарской, а Евгений замкнул – так Металлист 1925 открыл счет. 0:1!

Харьковчане до перерыва могли провести второй гол усилиями Итодо и Калитвинцева. Первый пробивал головой с навеса второго, а Владислав затем сам вколотил с правого угла штрафной. В обоих случаях мяч пролетел рядом с каркасом. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе подопечных Младена Бартуловича.

Второй тайм оказался менее богатым на события. Металлист 1925 продолжал владеть инициативой, ведя по ударам со счетом 11:1, однако моментов стало значительно меньше. До 70-х минуты вспоминается только выстрел Калюжного с отскока после прострела – СуперИван пробил над перекладиной. После 70-х было только врывание Антюхана правый край штрафной с ударом по позиции Ермолова.

Между этими эпизодами расположился второй гол Металлиста 1925. Антюх с правого фланга выкатил передачу на линию штрафной площади, а Литвиненко спокойно пробил в правый нижний – 0:2!

Этот гол оказался последним во встрече, хотя на последних минутах Полтава осталась в меньшинстве в результате фола последней надежды в исполнении Коцюмаки. Металлист 1925 отпраздновал победу и набрал 11 очков – столько же имеет Шахтер, который держится на третьей позиции.

