"Мы ставили задачу занять место не ниже десятого. Команда с этим справилась. Насчет выполнения задания у нас замечаний нет. Что касается результатов, то вы все видели сами. Можно было сыграть и лучше, но это футбол. Есть объяснение, почему так произошло.

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Наши основные футболисты, на которых рассчитывал тренерский штаб, травмировались и выбывали из строя. Им на замену приходил ближайший резерв, не всегда справлявшийся. В плане игры и зрелищности мы никого не подвели. Люди с удовольствием ходят на футбол и смотрят наши матчи.

С 24 января по 20 февраля у нас будет сбор в Турции. Планируется 8-10 спаррингов, это уточняется. У нас будет даже по две игры в день, так что сыграют все. После Нового года будем заниматься трансферами. Рассчитываем приобрести 5-6 человек на проблемные позиции в нападении и защите. Пока мы не спешим", – приводит слова Вдовенко сайт телеканалов Футбол.

Добавим, что Металлист 1925 занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, однако проиграл 6 последних поединков подряд.

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