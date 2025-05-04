В воскресенье, 4 апреля, состоялось несколько матчей 5-го тура Первой лиги. Счета и обзор матчей смотрите на "Футбол 24".

Первая лига. Чемпионская группа. 5-й тур

Металлист 1925 – Металлист – 2:2

Голы: Рашица, 65, Ари Моура, 69 – Габриэл Гомеш, 19, Дегтярь, 49

Полтава – Агробизнес – 2:0

Голы: Одарюк, 21, Мисюра, 71

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В харьковском дерби Металлист 1925 спас ничью с Металлистом – 2:2. Уже на 19-й минуте гости открыли счет, а сразу после перерыва удвоили преимущество. Казалось, матч под контролем, но команда Патрика ван Леувена ответила молниеносно – за 4 минуты времени хозяева не только сократили отставание, но и сравняли счет.

Тем временем Полтава без лишних трудностей одолела Агробизнес – 2:0. Хозяева открыли счет на 21-й минуте, а финальную точку в матче поставил Мисюра на 71-й. Полтавчане уверенно держатся в топе чемпионской группы – сейчас они вторые с 35 очками.

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