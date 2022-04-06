Металлист 1925 покинул легионер, отправившись к себе на родину
15:45 - Читати українською
Полузащитник Металлист 1925 Фабинью тоже решил продолжить выступать в родном первенстве.
Фабинью перебрался в Понте-Прету до конца текущего сезона, сообщает официальный Instagram клуба.
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Хавбек еще в начале войны, которую развязала Россия против Украины, уехал из нашей страны вместе с несколькими представителями Ворсклы, Металлиста 1925 и Ингульца.
Добавим, что Фабинью провел за харьковчан 17 матчей в текущем сезоне, у которых отличился тремя ассистами.
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