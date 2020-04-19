Металлист 1925 опубликовал финансовый отчет за 2019 – сумма прибыли поражает

Один из претендентов на повышение в классе отчитался за прошлый год.

Харьковский клуб в 2019 году заработал 18 млн 255 тысяч гривен, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Расходы составили 18 млн 242 тысячи. В результате, чистый финансовый доход составил 11 тысяч гривен. От продажи билетов клуб заработал чуть больше двух миллионов гривен, а за рекламу – чуть больше трех миллионов. Большую часть прибыли составили так называемые "другие операционные доходы". Больше всего Металлист 1925 потратил на заработную плату, на которую ушло более восьми миллионов гривен.

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