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Металлист 1925 опубликовал финансовый отчет за 2019 – сумма прибыли поражает

13:01 105 Читати українською
Металлист 1925 опубликовал финансовый отчет за 2019 – сумма прибыли поражает
Металлист 1925 / ФК Металлист 1925

Один из претендентов на повышение в классе отчитался за прошлый год.

Харьковский клуб в 2019 году заработал 18 млн 255 тысяч гривен, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Расходы составили 18 млн 242 тысячи. В результате, чистый финансовый доход составил 11 тысяч гривен. От продажи билетов клуб заработал чуть больше двух миллионов гривен, а за рекламу – чуть больше трех миллионов. Большую часть прибыли составили так называемые "другие операционные доходы". Больше всего Металлист 1925 потратил на заработную плату, на которую ушло более восьми миллионов гривен.

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Теги
Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 футбольные финансы
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