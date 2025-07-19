Новичок УПЛ близок к подписанию соглашения о проведении матчей чемпионата в Житомире, сообщает Sportarena. Вскоре клуб должен объявить о договоренности.

Красников пролил свет на слухи об объединении Металлиста 1925 и Металлиста: "Посмотрим, что из этого получится"

Отмечается, что Металлист 1925 также рассматривал варианты со стадионами в Киеве и области, но руководство клуба в итоге выбрало Житомир. В прошлом сезоне харьковчане играли домашние поединки на арене Левого Берега, однако между клубами возник конфликт и они прекратили сотрудничество. Стоит отметить, что на Городском стадионе в Житомире свои домашние игры проводит другой клуб УПЛ – Полесье.

Напомним, Металлист 1925 обыграл Левый Берег в переходных матчах и вернулся в элитный дивизион. Подопечные Младена Бартуловича начнут сезон 4 августа домашним матчем против Оболони.

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