Металлист 1925 официально уволил Демченко

Металлист 1925 решился на смену тренера после провальных результатов в последних матчах.

Контракт с Андреем Демченко и его штабом расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт харьковчан.

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Металлист 1925 потерпел три поражения подряд в последних турах и отдалился от зоны выхода в УПЛ на четыре очка. Исправить ситуацию попытается спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов, которого назначили до конца сезона. Ему будут помогать Сергей Ралюченко, тренеры вратарей и физической подготовки сохранили свои должности – Юрий Сивуха и Марина Миндарева соответственно.

Напомним, Демченко стал главным тренером Металлиста 1925 в июне прошлого года, сменив на этом посту Александра Горяинова.

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