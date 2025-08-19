Пресс-служба Металлиста 1925 объявила о подписании косоварского нападающего Батона Заберджи. Контракт заключен на три года с возможностью продления еще на один. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Игрок будет выступать под номером 72.

Ранее Заберджа играл за косоварские клубы Дреница и Гьилани. Летом 2023-го года он перешел в албанский Динамо Сити, за который провел 83 матча, в которых забил 23 гола и отдал 18 ассистов. В составе команды нападающий стал обладателем Кубка Албании и бронзовым призером местного первенства. В июне этого года Заберджа дебютировал за сборную Косово в матче против Армении.

К слову, нарзи Металлист 1925 занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, в активе харьковчан 4 очка после трех туров.

