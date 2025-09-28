Металлист 1925 обыграл Колос в седьмом туре чемпионата Украины. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

В матче 7-го тура чемпионата Украины встречались две команды из верхней половины таблицы. Колос перед игрой занимал третью позицию, а Металлист 1925 шел пятым.

На 4-й минуте Калюжный пробежал с мячом и мощно пробил издали. Голкипер неуверенно отбил мяч перед собой, но защитники Колоса опередили Итодо, который был готов сыграть на добивании. Хозяева больше атаковали, но ковалевцы едва не забили после подачи с углового – Козик головой пробил чуть выше ворот.

Вскоре Гусол сделал прострел, который дошел в противоположный фланг на Алефиренко, впрочем вингер из-за давления Мартынюка не попал в створ с близкого расстояния. Небогатый на голевые моменты первый тайм завершился нулевой ничьей.

После перерыва харьковчане создали быструю атаку – Антюх прорвался по флангу и отдал пас под удар Калитвинцеву, но Владислав пробил выше. Через несколько минут Гагнидзе получил мяч в штрафной и отдал пас на Климчука, но Павлюк не дал нападающему замкнуть передачу. На 63-й минуте счет в игре был открыт. Рашица получил мяч на фланге и сделал мягкую подачу на одиннадцать метров, а там Антюх опередил защитников Колоса, пробив в одно касание.

После пропущенного мяча Колос активизировался и пытался создавать атаки, а Металлист 1925 стал в оборону. Впрочем, подопечные Руслана Костышина так и не смогли создать чего-то опасного, нанеся за игру лишь один удар в створ на 79-й минуте. Металлист 1925 одержал минимальную победу и опередил Колос в турнирной таблице.

