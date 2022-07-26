Харьковчане в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский поединок с Нивой Бузовой. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Металлист 1925 – Нива Бузова – 3:0

Голы: Дмитренко, 73, игрок на просмотре, 90, Ткачук, 118

Состав Металлист 1925 (1 и 2 таймы): Сидоренко (к), Шершень, Безуглый, Курило, игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, игрок на просмотре

Состав Металлист 1925 (3 и 4 таймы): Коваленко М, Жичиков, Потомков Ю., Ткачук, Коваленко И., Коваль, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Дмитренко, Зубков

Команды сыграли поединок по нестандартным правилам, отыграв 4 тайма по 35 минут вместо привычных двух половин по 45 минут. Первые два тайма хоть и прошли под диктовку Металлиста 1925, однако забитых голов не подарили.

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А в начале третьего тайма харьковчане наконец-то забили: Дмитренко после комбинации замкнул передачу с правого фланга. На 90 минуте после скидки Дмитренко отличился игрок на просмотре (который уже забивал за Металлист 1925), а точку во встрече поставил Ткачук, точно пробив в девятку после углового розыгрыша.

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