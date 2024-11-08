Состоялись пятничные матчи 16-го тура Первой лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, 16-й тур 16-й тур

Группа Б

Кремень – Полтава – 0:0

Виктория – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Борячук, 58

Оба матча состоялись в группе Б Первой лиги. Игровой день открыли аутсайдер первенства, "Кремень, и лидер – Полтава. Завершилось все сенсационной ничьей 0:0, а Кремень прервал 6-матчевую серию из поражений.

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Металлист 1925 воспользовался неудачей конкурента, минимально обыграв Викторию, которая вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Матч длился значительно дольше из-за уже привычной для Украины воздушной тревоги, а единственный гол во встрече забил Борячук.

Получилось эффектно: экс-нападающий Шахтера получил мяч в штрафной, отдал на Юрченко, который принял мяч на колено и отдал пяткой (не дав сфере опуститься на газон) на ход Борячуку. Нападающий же точно пробил в дальний угол. Этот гол стал единственным во встрече и позволил Металлисту 1925 набрать 26 очков – столько же имеет Полтава. Виктория осталась пятой с 19 пунктами, а Кремень с 5 баллами так и остался на дне турнирной таблицы.

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