Контрольные матчи

Карпаты – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Сухарь, 44, (аг.)

Буковина – Ворскла – 1:3

Голы: ?, 38, (аг.) –?, 48, Мякушко, 83,?, 87

Металлист 1925 в спарринге вырвал минимальную победу над Карпатами. Моментов в первом тайме было немного, но более активными были "львы". Однако, в конце первой половины именно харьковчане повели в счете. Жичиков навесил в штрафную, Бабогло и Сухарь опередили форварда, но от последнего мяч срикошетил в ворота.

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Во второй половине Карпаты имели возможность отыграться, но Вадим Сидун, который замыкал в касание прострел Артура Шаха, пустил мяч над перекладиной. В итоге, игра завершилась минимальной победой Металлиста 1925.

А в другой игре Ворскла уверенно победила перволиговую Буковину. Интересно, что забивали только игроки полтавского клуба. На 38-й минуте Буковина повела в счете благодаря автоголу, но уже на 48-й минуте Полтава отыгралась. А под конец игры Мякушко забил победный мяч, а еще один неназванный игрок Ворсклы поставил точку в игре на 87-й минуте.

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