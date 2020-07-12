Металлист-1925 обвинил Минай в грубом нарушении правил карантина

Руководство харьковского клуба продолжает заочную войну с закарпатской командой. На этот раз Металлист-1925 опубликовал примеры нарушения правил карантина со стороны Миная во время очной встречи команд и направил соответствующую жалобу в УАФ.

"На входе на стадион Минай-Арена не проводился температурный скрининг. Приехав на стадион, наша команда имела возможность свободно передвигаться по его периметру.

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На трибунах стадиона (это видно на матчевых фотографиях) находились несовершеннолетние лица (шести-восьми лет). Об использовании средств индивидуальной защиты речи не было..

Кроме того, встречал команду на ужгородском вокзале водитель клубного автобуса Миная, который не использовал средства индивидуальной защиты и отказывался это делать даже после замечаний наших врачей.

За забором одной из трибун на домашних матчей Миная находятся люди, которые не придерживаются никаких правил карантина. Конечно, можно сказать, что они находятся за пределами стадиона, но, в таком случае, где находится табло? Прилегающая территория является территорией, за которую ответственность несет клуб-хозяин. Минай в очередной раз нарушает правила карантина и подвергает опасности участников матчей и болельщиков, которые по каким-то непонятным причинам находятся на трибуне.

Если мы – команды Профессиональной футбольной лиги – члены одной футбольной семьи, то вместе должны делать все, чтобы снизить риски и побороть эту опасную болезнь", – говорится в обращении на официальном сайте харьковского клуба.

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