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Металлист 1925 обратился к Павелко по мотивам скандального матча против Миная – харьковчане нашли четыре ошибки судьи

18:17 - Читати українською
Металлист 1925 обратился к Павелко по мотивам скандального матча против Миная – харьковчане нашли четыре ошибки судьи
Минай – Металлист 1 925 / Сайт хозяев

Металлист 1925 попытается доказать предвзятость судейства в матче 23 тура Первой лиги против Миная (0:1).

 

Харьковский клуб направил официальное письмо президенту УАФ Андрею Павелко, в котором попросил провести служебную проверку неоднозначных действий судьи Дмитрия Бондаренко и его бригады. Металлист 1925 предоставил видеодоказательства судейского произвола минимум в четырех моментах.

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1. Фол Михаила Кополовца. 00:44 (7 мин. матча).

2. Фол Олега Голодюка. 2:41 (36 мин. матча).

3. Фол Михаила Кополовца. 3:02 (39 мин. матча).

4. Фол Богдана Оринчака. 4:46 (66 мин. матча).

Напомним, тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко получил от рефери красную карточку за слишком бурные реакции на неоднозначные эпизоды.

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Теги
Минай - Металлист 1925 Андрей Павелко Арбитры Видеоновости Металлист 1925 Металлист 1925 Первая лига
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