Металлист 1925 подписал контракт с нападающим Антоном Калайтаном, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний игрок будет выступать под 98-м номером.

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Другие детали контракта не уточняются. Стоит отметить, что зимой этого года Калайтан уже находился в тренировочном лагере "желто-синих", но из-за карантина до подписания контракта дело так и не дошло. К слову, форвард стал 10-м новичком харьковской команды в это межсезонье.

Антон Калайтан является воспитанником киевского Арсенала, но в возрасте 16 лет перебрался в румынский Стяуа. Позже успел поиграть за молодежную команду Астры (Джурджу) и выступал за немецкие клубы Теннис Боруссия (Берлин) и Кобленц.

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