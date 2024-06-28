Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт клуба.

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26-летний защитник подписал с харьковчанами контракт сроком на два года. К команде Виктора Скрипника Василий присоединился в статусе свободного агента и выбрал себе футболку с номером 3.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017-м перебрался в Испанию, где выступал за Луго, Леганес и хихонский Спортинг. Также отправлялся в аренду в польский Лех.

1 сентября 2022 года вернулся в УПЛ, где играл сначала за Ворсклу, а впоследствии за СК Днепр-1 и Полесье. После завершения сезона досрочно разорвал сотрудничество с житомирцами. Transfermarkt оценивает Кравца в 1 млн евро.

К слову, Металлист 1925 по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ и будет бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.

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