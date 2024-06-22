Металлист 1925 официально объявил о подписании контракта с украинским вингером Сергеем Стэнем. Контракт 22-летнего игрока с клубом заключен на три года – до лета 2027-го.

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Предыдущим клубом Стеня был Эпицентр, где он провел последние два года. Команда проиграла Вересу в борьбе за УПЛ и осталась в Первой лиге вместе с Металлистом 1925. Ранее футболист также выступал за львовские Карпаты и Мункач.

К слову, прошлом сезоне Сергей провел за Эпицентр 33 матча, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

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