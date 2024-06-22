Металлист 1925 объявил о подписании экс-игрока Карпат – вингер был в шаге от дебюта в УПЛ
Харьковчане сообщили об очередном трансфере – новичком команды Виктора Скрипника стал Сергей Стень.
Металлист 1925 официально объявил о подписании контракта с украинским вингером Сергеем Стэнем. Контракт 22-летнего игрока с клубом заключен на три года – до лета 2027-го.
Металлист 1925 готовится к уходу капитана и еще одного лидера – клуб готов попрощаться сразу с 6 игроками
Предыдущим клубом Стеня был Эпицентр, где он провел последние два года. Команда проиграла Вересу в борьбе за УПЛ и осталась в Первой лиге вместе с Металлистом 1925. Ранее футболист также выступал за львовские Карпаты и Мункач.
К слову, прошлом сезоне Сергей провел за Эпицентр 33 матча, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.
Верес уверенно одолел Эпицентр и сохранил прописку в УПЛ – Нагорняк и Ко подарили ровенчанам 2 гола