Владимир Носов, который до сегодняшнего дня был президентом Металлиста 1925, сменил должность, сообщает официальный сайт клуба. Отныне инвестор и совладелец харьковчан будет председателем наблюдательного совета.

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Связано это с расширением деятельности Носова, в частности как почетного консула Украины в Испании. А 26-летний Богдан Бойко, который до этого был главой наблюдательного совета, стал новым президентом Металлиста 1925.

"Это ожидаемый шаг, и я рад передать операционное управление Богдану, который хорошо знает все процессы в Металлисте 1925. Я остаюсь на стратегической позиции и буду продолжать активно поддерживать клуб в достижении амбициозных целей. Верим, что эта трансформация укрепит позиции Металлиста 1925 в спортивном и организационном планах", – сказал Носов в обращении.

На должность заместителя председателя наблюдательного совета назначен Денис Ковтун, который ранее был членом наблюдательного совета. В его составе остаются Сергей Стороженко, Эмиль Тер-Степанян и Богдан Бойко.

Напомним, Владимир Носов и Богдан Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами харьковского клуба в 2023 году после того, как Металлист 1925 оказался под угрозой исчезновения. По итогам прошлого сезона команда вернулась в УПЛ, и уже в понедельник, 4 августа, в первом туре сыграет против киевской Оболони.

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