Металлист 1925 продолжает готовиться к возобновлению сезона – харьковчане договорились о еще двух контрольных поединках.

Харьковский клуб на своем официальном сайте сообщил о проведении еще двух спаррингов – против армянского Алашкерта и львовского Руха.

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Матч с чемпионом Армении запланирован на 14 февраля, начало в 16:00, а игра с Рухом состоится 18 числа, начало также в 16:00. Также, 18 февраля Металлист 1925 встретится с Оболонью.

К слову, харьковчане занимают десятое место в УПЛ, имея в активе 19 пунктов.

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