Металлист 1925 объявил о двух новых спарринг-партнерах – среди них представитель УПЛ
15:23 - Читати українською
Металлист 1925 продолжает готовиться к возобновлению сезона – харьковчане договорились о еще двух контрольных поединках.
Харьковский клуб на своем официальном сайте сообщил о проведении еще двух спаррингов – против армянского Алашкерта и львовского Руха.
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Матч с чемпионом Армении запланирован на 14 февраля, начало в 16:00, а игра с Рухом состоится 18 числа, начало также в 16:00. Также, 18 февраля Металлист 1925 встретится с Оболонью.
К слову, харьковчане занимают десятое место в УПЛ, имея в активе 19 пунктов.
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