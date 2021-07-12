Председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергей Стороженко категорически опроверг информацию о том, что харьковчане могут переименоваться в Авангард.

"Вопрос об изменении названия даже не обсуждался. Наш клуб получил аттестат как ООО Металлист 1925, а слухи о ребрендинге распространяют любители слухов", – передает слова Стороженко ТаТоТаке.

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По информации ведущих Youtube-канала, в этом году клуб переименовывать не будут. Это может случиться в том случае, если Металлист и Металлист 1925 будут выступать в одной лиге.

К слову, харьковский коллектив по итогам сезона 2020/21 поднялся в УПЛ. Уже 25 июля Металлист 1925 сыграет с Рухом в дебютном для себя матче украинской элиты.

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