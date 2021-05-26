Администрация Металлиста 1925 ошеломила болельщиков заявлением – на финише борьбы за выход в элиту харьковчане опасаются срыва матча с "моряками" и, как следствие, технического поражения.

"Накануне центрального матча 28-го тура Первой лиги между ФК Металлист 1925 и Черноморец считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины о тревожных сигналах, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

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Согласно этой информации центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК Металлист, может стать объектом спланированной "провокации" деструктивных сил. Сил, заинтересованных, согласно имеющимся данным, в срыве матча, дальнейшего технического поражения Металлиста 1925 и, главное, желаемой дискредитации нашего клуба, как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности, как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих устроить беспорядок во время предстоящей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей Металлиста 1925 в текущем сезоне в Первой лиге! Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи, не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые все-таки решатся на срыв игры, ожидают крайне неприятные для них "сюрпризы".

Еще раз подчеркнем: необходимые превентивные меры нами кратно усиленны для того, чтобы каждый из болельщиков, который придет в четверг, 27 мая, на ОСК Металлист, чувствовал себя в полной безопасности. Уверены, что циничные планы, которые вынашиваются в головах "доброжелателей", так и останутся в теоретической плоскости. А многотысячная армия болельщиков на трибунах, так же, как и огромная аудитория телезрителей предстоящего матча, насладится в ближайший четверг футболом исключительного уровня качества, интриги и с соблюдением принципов Fair Play", – говорится в заявлении на официальном сайте харьковского клуба.

Напомним, за три тура до финиша Металлист 1925 идет в турнирной таблице Первой лиги на третьей строчке, набрав 53 очка. Одесский Черноморец опережает кокурента на 2 пункта.

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