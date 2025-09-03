Металлист 1925 может усилить среднюю линию перед закрытием летнего трансферного окна. Как информирует БийБижи, клуб интересуется талантливым хавбеком из Албании Эргисом Арифи.

18-летний футболист выступает за Теуту и считается одним из самых перспективных игроков своего поколения. Его уже отметили несколько клубов из Серии А, которые хотят видеть албанца в своих молодежных составах. Однако сам Арифи стремится остаться на взрослом уровне и получить стабильную игровую практику.

В сезоне 2024/25 хавбек провел 55 матчей за Теуту, записал в актив три гола и два ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

