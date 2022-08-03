Металлист 1925 продолжил свое доминирование в товарищеских матчах.

Товарищеский матч

Металлист 1925 – Рубикон – 10:0

Голы: Рафальский 10 (аг), Ременюк 23, 36, Мартынюк 29, Зубков 40, Русин 50, 56, Игрок на просмотре 59, 87, Игрок на просмотре, 61

Вчера команда Валерия Кривенцова завершила межсезонный сбор матчем против Рубикона. Прошлогодний представитель Второй лиги не выдержал мощного давления харьковчан.

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Металлист 1925 отгрузил сопернику 10 "сухих" мячей. Интересно, что хет-трик никому не покорился, но есть хорошая результативность игроков на просмотре. В общей сложности харьковчане провели 6 спаррингов – одна ничья и 5 побед с общим счетом 19:1. Лишь Черноморец смог устоять, расписав "ноли".

Напомним, старт нового розыгрыша УПЛ запланирован на 23 августа. Металлист 1925 был вынужден переехать в Киевскую область из родного Харькова, постоянно находящегося под угрозой обстрелов со стороны россиян.

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