Состоялось сразу несколько матчей Первой лиги как в чемпионской группе, так и в группе на выбывание. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25:

Группа выбывания, 5-й тур

МФК Металлург – Прикарпатье – 0:2

Голы: Цюцюра, 27, Бучакчийский, 57

Диназ – Подолье – 1:1

Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33

Группа повышения в классе, 4-й тур

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:0

Голы: Ари Моура, 30 (пен.), 56, Рашица, 35, Юрченко, 69

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Металлист 1925 одержал уверенную победу над Агробизнесом. Дубль Ари Моуры, а также голы Рашицы и Юрченко обеспечили команде важные три очка. Это позволяет команде Патрика ван Леувена сохранять позицию претендента на место в УПЛ, занимая второе место в турнирной таблице с 31 баллом.

Прикарпатье отпраздновало важную победу над МФК Металлург, благодаря точным ударам Цюцюры и Бучакчийского. В матче между "Диназом и Подольем была зафиксирована ничья 1:1, что не помогло обеим командам выбраться из зоны риска вылета.

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