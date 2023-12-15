Металлист 1925 начнет подготовку ко второй части сезона 12 января 2024 года, сообщает официальный сайт харьковчан.

В Металлисте 1925 впервые отреагировали на слухи о назначении Скрипника

Первые два дня игроки будут проходить обязательный углубленный медосмотр, а уже с 15-го января приступят к работе. 23-го января Металлист 1925 отправится на сбор в Испанию, где сыграет 6 контрольных поединков. После возвращения в Украину харьковчане три дня будут готовиться к календарному матчу 18-го тура УПЛ против Динамо, который состоится 24 февраля.

По информации Sport.ua, Металлист 1925 и дальше проявляет интерес к Виктору Скрипнику. Не исключается также вариант с приглашением иностранного специалиста в случае неудачных переговоров с наставником Ворсклы.

Напомним, на зимнюю паузу Металлист 1925 ушел на двенадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 15 очков.

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