Харьковский клуб проиграл боснийскому Железничару в спарринге. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи.

Металлист 1925 – Железничар – 1:2

Голы: Задерака, 58 – Жижич 7, Костич, 74

Удаление: Симчевич, 81 (Железничар) (с правом замены)

Уже на 7-й минуте Жижич открыл счет во встрече, однако Задерака выровнял положение после перерыва. На 74 минуте Костич принес победу Железничару, который в конце игры потерял Симчевича, получившего красную. Впрочем, по регламенту боснийцы имели право заменить удаленного игрока.

Металлист 1925 обыграл старейший клуб Польши благодаря голу Русина

Добавим, что сегодня Металлист 1925 провел еще один спарринг, обыграв польскую Ресовию – единственный гол во встрече забил Ростислав Русин.

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