Первая лига, 22 тур

Кристалл – Авангард – 1:2

Голы: Вакуленко, 86 – Толочко, 6, Сеницкий, 19

Металлист 1925 – Волынь – 1: 1

Голы: Голодюк, 36 – Рябов, 68

Игровой день открывали аутсайдеры первенства. Последняя команда чемпионата принимала предпоследнюю и уступила. Авангард оба свои гола забил еще до 20-й минуты, а Кристалл сумел отквитать один мяч лишь в конце встречи, уже играя в меньшинстве.

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В центральном матче тура Металлист 1925 принимал Волынь. Оба коллектива претендуют на повышение в классе. Харьковчане на павах хозяев забили первыми. Сделал это зимний новичок команды – Олег Голодюк. Воспитанник Карпат открылся под заброс из глубины и элегантно головой перебросил мяч над дезориентированным голкипером. Дебютный гол для Голодюка. Видео смотрите здесь.

Волынь смогла ответить после перерыва. Розыгрыш штрафного привел к суматохе, в которой безупречно разобрался Рябов. Игрок лучан выстрелил из-за пределов штрафной – мяч от одной штанги отлетел в другую и только после этого закатился в ворота. Больше счет в отчетной игре не менялся. Металлист 1925, имея 40 очков, остался третьим. У Волыни на 4 пункта меньше, но два матча в запасе.