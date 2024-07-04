Возможное снятие СК Днепр-1 с участия в УПЛ в следующем сезоне может повлиять сразу на три дивизиона украинского футбола.

Участие СК Днепр-1 в УПЛ в следующем сезоне все еще под вопросом, а неофициальный дедлайн, когда клуб должен определиться – 8 июля, сообщает ТаТоТаке.

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Действующий регламент такой ситуации не предусматривает. А исторический прецедент с сохранением прописки Минаем не совсем подходит, ведь в сезоне 2020/21 вылетала лишь одна команда. По итогам сезона 2023/24 из УПЛ вылетели 2 команды, и еще 2, которые участвовали в стыковых матчах.

Если днепровцы не смогут решить свои проблемы и снимутся, состоится срочное онлайн-совещание клубов УПЛ, где будут рассмотрены все предложения по замене 16-го клуба. Сейчас возможны три варианта развития событий:

1. Клубы проголосуют за Минай (Минай просто займет место СК Днепр-1 в УПЛ).

2. Клубы решают, что судьба 16-го места должен определить спортивный принцип – один или два стыковых матча между Металлистом 1925 и Минаем.

3. Клубы дают шанс Эпицентру и Левому берегу. Проводится "Финал четырех" по системе плей-офф.

Главной проблемой является то, что сезон в Первой лиге начинается раньше, чем в УПЛ. Снятие СК Днепр-1 может по принципу домино изменить состав участников УПЛ, Первой и Второй лиг.

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