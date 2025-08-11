Металлист 1925 проявляет серьезный интерес к 23-летнему полузащитнику Хетафе Петера Федерико, сообщает ТаТоТаке. Переговоры по трансферу игрока находятся на начальной стадии.

Федерико играл за юношеские команды королевского клуба разных возрастных категорий. Кроме того, в его активе есть 3 матча за первую команду Реала. Ожидается, что Петер Фредерико станет конкурентом для фланговых игроков Металлиста 1925 – Ари Моуры и Рамика Гаджиева.

В прошлом сезоне вингер провел 21 матч за Хетафе и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость доминиканца в 1,2 миллиона евро.

