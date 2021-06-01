Металлист 1925 со следующего сезона будет выступать под новым именем, сообщил Игорь Цыганик в своей программе "Цыганык LIVE".

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Один из вариантов будущего названия – Авангард. Связано это с тем, что в патентном бюро была зарегистрирована торговая марка Металлист, которая была передана клубу Металл. Именно он со следующего сезона будет выступать под этим названием и оригинальным логотипом клуба. Любые другие варианты будут исключены.

Напомним, Металлист будут реанимировать на базе Металла, который досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу.

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