Клуб готовится усилить полузащиту, намереваясь подписать двух футболистов, которые ранее выступали или имеют отношение к киевскому Динамо, сообщает Игорь Бурбас.

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По информации источника, одним из потенциальных новичков является 22-летний Александр Яцык, права на которого принадлежат Динамо. Также клуб проявляет интерес к Владимиру Шепелеву, который сейчас является свободным агентом и ранее играл за столичный клуб.

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