Металлист 1925 готовится подписать двух хавбеков, которые играли за Динамо – один из них до сих пор принадлежит киевлянам
Металлист 1925 активизировался на трансферном рынке перед началом нового сезона УПЛ.
Клуб готовится усилить полузащиту, намереваясь подписать двух футболистов, которые ранее выступали или имеют отношение к киевскому Динамо, сообщает Игорь Бурбас.
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По информации источника, одним из потенциальных новичков является 22-летний Александр Яцык, права на которого принадлежат Динамо. Также клуб проявляет интерес к Владимиру Шепелеву, который сейчас является свободным агентом и ранее играл за столичный клуб.
Напомним, что Металлист 1925 победил Левый Берег в переходных матчах и вернулся в УПЛ. В первом туре чемпионата Украины харьковчане сыграют против Оболони.
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