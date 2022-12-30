"Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке), там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб, и всем этим руководит Валерий Сергеевич.

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То, какую игру мы исповедуем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже в тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов. Мне нравится, как работает наш штаб", – сказал Вдовенко официальному сайту харьковчан.

После 18-ти туров УПЛ Металлист 1925 расположился на 10-й строчке, подопечные Кривенцова проиграли 7 последних матчей подряд.

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