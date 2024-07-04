Украинский полузащитник Ростислав Русин больше не будет выступать за Металлист 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Контракт 28-летнего хавбека с харьковчанами был рассчитан до лета следующего года, однако стороны решили досрочно попрощаться.

Напомним, Русин – воспитанник Шахтера. Выступал за латвийский Спартак (Юрмала) и Рух. К Металлисту 1925 присоединился в июле 2021 года. В прошлом сезоне провел за харьковчан 18 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Напомним, по итогам минувшего первенства Металлист 1925 финишировал в турнирной таблице УПЛ на последней строчке и вылетел в низший дивизион. В новом сезоне Скрипник и Ко будут бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.

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