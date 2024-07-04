Металлист 1925 досрочно попрощался с воспитанником Шахтера, поигравшим в Европе
Виктор Скрипник продолжает кадровую революцию в харьковском клубе.
Украинский полузащитник Ростислав Русин больше не будет выступать за Металлист 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".
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Контракт 28-летнего хавбека с харьковчанами был рассчитан до лета следующего года, однако стороны решили досрочно попрощаться.
Напомним, Русин – воспитанник Шахтера. Выступал за латвийский Спартак (Юрмала) и Рух. К Металлисту 1925 присоединился в июле 2021 года. В прошлом сезоне провел за харьковчан 18 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.
Напомним, по итогам минувшего первенства Металлист 1925 финишировал в турнирной таблице УПЛ на последней строчке и вылетел в низший дивизион. В новом сезоне Скрипник и Ко будут бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.
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