"Команде нужен такой футболист как Траоре. Надеемся, он присоединится к нам уже через неделю во Львове. Думаю, с 3-го тура сможем рассчитывать на него, если тот разговор, который с ним имели, будет реализован.

Феноменальная расточительность Мудрика в видеообзоре исторического матча Шахтер – Металлист 1925

Посмотрим, вы ведь знаете, что он долгое время тоже не играл. У нас есть несколько футболистов, которые будут набирать форму в течение чемпионата. Это сегодняшние реалии. Как стечение обстоятельств заставляет нас собирать новую команду, так есть футболисты, которые долгое время были травмированы – это Траоре, Кривцов и еще несколько игроков, не имевших игровой практики. Тот же Зубков тоже больше месяца даже не тренировался с Ференцварошем. Так что вроде бы и есть новички, есть усиление, однако еще, во-первых, они не сыграны, а во-вторых, не готовы. Поэтому будем готовиться и улучшать форму. У нас большой запас потенциала, и я надеюсь, что мы будем набирать в течение сезона и будем конкурентоспособны с любой командой УПЛ и в Лиге чемпионов. Нужно только время.

Мы заставили Металлист 1925 обороняться на своей половине поля, хотя это команда, которая любит мяч так же, как и мы. У них много воспитанников Шахтера, тренер сам "шахтерский" – а это культура паса. В прошлом году они тоже демонстрировали хороший футбол, и матч с Шахтером на НСК Олимпийский был одним из лучших. Они действительно были близки к голу, однако мы значительно больше работали с мячом. Ребята отдали все силы в эту жаркую погоду, и, как для первого матча, можем занести игру в актив. Конечно, очко есть очко, а мы хотели победы. Но главное, что не произошло никаких внешних факторов, которые могли разрушить это историческое событие – первый матч после 9 месяцев. Счастливы, что все хорошо и мы можем спокойно вернуться домой", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Напомним, в первом матче сезона Шахтер расписал безголевую ничью с Металлистом 1925. Следующий поединок "горняки" проведут 28 августа с Кривбассом.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925