Лот, что выиграли харьковчане, дает возможность принять участие в благотворительном матче вместе с известными украинскими личностями, среди которых президент УАФ Андрей Шевченко.

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Целью мероприятия стал сбор средств для укрепления обороноспособности Украины. В матче также примут участие такие известные личности, как певец Святослав Вакарчук, поэт и музыкант Сергей Жадан, ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко и другие.

"В клубе мы решили, что будет правильно и справедливо, если возможность сыграть в этом поединке получат дети из Харьковщины, которые пострадали от войны. И вполне логично, что такой поединок должен состояться в Харькове на стадионе Металлист. Организацию этого матча возьмет на себя наш клуб", – рассказал генеральный директор Металлиста 1925 Антон Иванов для клубной пресс-службы.

Собранные средства будут использованы для приобретения современного разведывательного беспилотного авиационного комплекса.

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