Металлист 1925 на прошлой неделе удивил сообщество, прекратив сотрудничество с главным тренером за день до выездного матча против Руха. История странная. Журналистам так и не удалось узнать реальную причину отставки Валерия Кривенцова. Вместо него руководить командой назначили Эдмара – легенду классического Металлиста. В тандеме с ним работает и Олег Голодюк, который еще не так давно играл за 1925-х.

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Последний честно признался, что за два дня ничего нового футболистам они дать не могли. Тем не менее, дебют оказался неплохим – харьковчане на последних минутах вырвали ничью с Рухом, наиграв на втрое более высокое количество ожидаемых голов и мало что позволив у своих ворот. Наладить работу в обороне особенно важно для "желто-синих", ведь по ожидаемым показателям она является худшей в УПЛ.

Экзаменовать защитников Металлиста 1925 будет Заря. После шикарного старта сезона, когда удалось одержать три победы (в частности, над Динамо), луганчане посыпались – за три следующих тура команда набрала всего одно очко, потерпев разгром от СК Днепра-1. Впрочем, затем подопечные Патрика фон Леувена исправились, уничтожив Черноморец (4:0) и одолев крепкий Верес (1:0).

На первый взгляд, ситуация у Зари прекрасная. "Черно-белые" идут на четвертой позиции, уступая Александрии только из-за разницы голов, а по количеству забитых мячей луганчан опережает только Шахтер. Проблема кроется в бешеном атакующем оверперформансе – наиграв на 9,84 голов, коллектив отгрузил аж 17. При этом оборона у подопечных Патрика фон Леувена не намного лучше защиты Металлиста 1925, да и Мацапура стабильно привозит.

По ожидаемым очкам Заря должна была бороться с Металлистом 1925 за выживание. Обе команды имеют огромные проблемы в задней линии, но для нейтральных болельщиков это даже хорошо. Сегодня можно ожидать результативного поединка.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Заря

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко – Борячук

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Бражко – Кирюханцев, Булеца, Антюх – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры уверены в победе Зари. Коэффициенты на триумф Металлиста 1925 начинаются от 4,3, да и на ничью они не намного меньше. Очевидно, что конторы не верят в быстрый прогресс харьковчан под руководством начинающих тренеров.

Пожалуй, это логично, однако не менее логичными являются огромные проблемы Зари и Металлиста 1925 при игре в обороне. При этом в атаке команды демонстрируют схожие ожидаемые показатели. Луганчане демонстрируют высокую результативность, но вечно забивать из ничего не получится. Харьковчане же могут похвастаться голкипером с лучшим показателем шот-стопинга в УПЛ.

И все равно в победу подопечных Патрика фон Леувена верится несколько больше. Он дольше руководит командой, поэтому организационно Заря сильнее – особенно в переходных фазах и прессинге. Этого Металлисту 1925 не хватало и при Валерии Кривенцове. Мы поставим на "черно-белых", но совсем не удивимся ничейному счету. Луганчанам будет тяжело.

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