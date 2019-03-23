Металлист 1925 – СК Днепр-1: матч Первой лиги посетили 22 тысячи зрителей – фото дня

На центральном матче 19-го тура Первой лиги между Металлистом 1925 и СК Днепр-1 был установлен рекорд посещаемости в сезоне.

На поединок, который завершился минимальной победой СК Днепр-1 со счетом 2:1, пришли 22 тысячи 362 болельщика, что является рекордом сезона в Первой лиге по количеству зрителей, сообщает пресс-служба харьковчан.

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Отметим, зрительский рекорд Первой лиги был установлен в 2003 году. Тогда на матч между Спартаком из Сум и Нефтяником пришли почти 30 тысяч человек.

