Металлист 1925 – Шахтер: онлайн-трансляция и стартовые составы матча УПЛ
Металлист 1925 и Шахтер встретятся в пятом туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".
Матч между Металлистом 1925 и Шахтером состоится 13 сентября в 18:00 по киевскому времени.
Где смотреть Металлист 1925 – Шахтер? Игру Металлиста 1925 и Шахтера можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Также онлайн-трансляция будет доступна на других провайдерах из списка UPL.TV.
Стартовые составы
Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Гаджиев, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица – Итодо
Шахтер: Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Очеретько – Алиссон, Бондаренко, Марлон, Педринью – Элиас
