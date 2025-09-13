Шахтер подходит к встрече с Металлистом 1925, потеряв двух лучших футболистов. Кевина продали в АПЛ, а Судаков стал футболистом Бенфики – Георгий даже успел дебютировать за "орлов". Дончане получили приятную компенсацию и улучшение имиджа в Европе, а еще до этого потратили деньги на новичков.

О Шахтере снимут фильм в Голливуде – претенденты на Оскар уже работают над лентой

Новым Судаковым призван стать Изаке Силва, однако ему только 18 лет. С заменой Кевина ситуация сложнее, ведь Эгиналду травмирован, а готовность Невертона остается под вопросом. Против Александрии слева вообще вышел Педринью, который оформил гол + пас. Также там может сыграть Лукас Ферейра, которого до сих пор использовали в роли бэкапа Алиссона.

Вот только Изаке, Ферейра и новичок Мейрелеш (нападающий) с 27 сентября по 19 октября будут отсутствовать из-за выступления на молодежном чемпионате мира. Словом, Арди Турану придется несколько помудрить с составом, однако прямо сейчас кризиса нет. Просто Шахтер потерял лучшего вингера УПЛ и лучшего продвиженца мяча в Украине – и это точно не пройдет бесследно.

Металлист 1925 вполне может создать проблемы, учитывая сумасшедшие инвестиции в защитное звено и опорную зону. Атака в последнее время то не подводит: последние три матча завершилась победами харьковчан – они разгромили Александрию (4:1), выбили Оболонь из Кубка (2:0) и уверенно одолели Рух (2:0). У Рашицы и Калитвинцева в предыдущих двух турах был гол + пас, да и нападающий Итодо дебютировал забитым мячом.

Поражение от Кривбасса (0:2) тоже прошло при куче моментов. Постепенно "сине-желтые" набирают обороты – даже Калюжный начал раздавать хорошие передачи в переходных фазах, запуская партнеров на ход в свободные зоны. Команда привыкает к требованиям Младена Бартуловича, однако уровень оппозиции не позволяет делать глобальных выводов. Все станет понятно на более длинной дистанции.

Кадровая ситуация

Травмированные: Невертон (под вопросом), Эгиналду, Траоре

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Шахтер

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Гаджиев, Калитвинцев, Литвиненко, Антюх – Итодо

Шахтер: Резник – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько – Алиссон, Бондаренко, Марлон, Педринью – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

На Металлист 1925 ничего не давит, а вот Шахтер обязан побеждать. Подопечные Арды Турана отстают от Динамо на два очка, поэтому еще одна осечка недопустима. Впрочем, дончане в августе находились и значительно более тяжелом положении – команда критически устала от еврокубков и столкнулась с кадровым кризисом из-за травм. Это не помешало одержать уверенные победы в УПЛ.

Харьковчане же били слабеньких оппонентов, а первая встреча с чем-то серьезным завершилась кучей потерянных моментов и пропуском двух голов из трех атак – хотя Кривбасс сейчас очень уязвим. Даже разгром Александрии не был идеальным, ведь до 90-й минуты команда вела с минимальной разницей. Учитывая эти факторы, поверить в сенсацию трудно, поэтому ставим на победу Шахтера.

Оболонь – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ