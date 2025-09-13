Скандальный гол Калюжного в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:1
Шахтер сыграл вничью с Металлистом 1925 в пятом туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Шахтер упустил победу над Металлистом 1925 на последних минутах. Первый гол в матче забили с пенальти, который удачно реализовал Бондаренко. Правда, 11-метровый назначен довольно по сомнительным причинам.
Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом
Один из них реализовал Иван Калюжный на 85 минуте, забив классным ударом с лету. Судья мог отменить его из-за офсайда Когута, который стоял перед воротами, но засчитал взятие ворот. В итоге команды поделили очки.
