В рамках 4-го тура УПЛ 2025/26 Металлист 1925 сыграет с Рухом, Колос примет Эпицентр, а Оболонь встретится с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Рух

Харьковский денежный гигант наконец-то начал побеждать. Металлист 1925 сразу после возвращения в УПЛ провалился с Оболонью (0:0) и проиграл Кривбассу при куче своих моментов (0:2), а затем разгромил Александрию (4:1). Правда, до 90-й минуты подопечные Младена Бартуловича вели только со счетом 2:1 – соперник мог и ничейку выгрызть.

"Металлисту 1925 надо выиграть еще 5 матчей": Бартулович пожаловался на давление после победы в Кубке Украины

Сразу за этим успехом последовал уверенный проход Оболони в Кубке (2:0). Неужели "желто-синие" включились? Будем смотреть на длинной дистанции, однако на пространстве харьковчане стали очень опасными. Сильные вингеры несколько компенсируют проблемы с нападающими (которые уже пофиксили), а Калюжный доказал способность продвигать мяч передачами не хуже условного Шепелева.

Это – очень нехороший расклад для нынешнего Руха. Иван Федык пытается отойти от лекал Виталия Пономарева, играя с коротким билд-апом и пытаясь доминировать, но получается так себе. Чего только обрезки в матче с дублем Динамо стоят, а с Полтавой львовяне умудрились проиграть единоборства. Пока что результаты "желто-черных" выглядят значительно лучше уровня их футбола.

И это при том, что результаты такие себе. Победа над Полтавой прошла при явно ничейной игре и судейском скандале. Дубль Динамо забил Руху пять голов, а затем их легко переиграла Оболонь (2:0). Даже в кубковом поединке с Кормилом – представителем чемпионата Львовщины – "желто-черные" победили в волевом стиле, проигрывая до 71-й минуты.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Рух

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Литвиненко – Гаджиев, Калитвинцев, Антюх – Итодо

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Лях – Пидгурский – Китела, Пастух, Притула, Алмазбеков – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – победа Металлиста 1925

Металлист 1925 явно сильнее Кормил и даже Оболони, поэтому Руху придется несладко. Потеря очков харьковчанами не удивит, ведь они еще имеют проблемы – да и вообще в УПЛ все способны победить всех – однако почему-то в успех львовян не верится. Они неубедительны в обороне и им не хватает кадров в атаке.

Учитывая вышеупомянутые факторы, рискнем поставить на триумф подопечных Младена Бартуловича.

Колос – Эпицентр

Ковалевцы выдали мощный старт чемпионата, уверенно переиграв Кривбасс (2:1) и достаточно спокойно удержав победу над Полесьем (1:9) – причем в Житомире. После этого Колос еще и сдержал Карпаты, расписав заслуженную результативную ничью (1:1). Команда явно несется еще с самой весны, чему способствует чрезвычайно качественная работа на трансферном рынке.

Глубина и сила состава "хлеборобов", а также их новички стали важным фактором прорыва в 2025 году. Даже продажа главной звезды (Великана) в Полесье не кажется проблемой – Владислава есть кем заменить. Впрочем, стоит отметить и тактический прогресс Колоса, который пробует короткие розыгрыши в билд-апе и фальшивые роли футболистов. Конечно, глобально команда остается контратакующей, однако игра таки стала разнообразнее.

Эпицентру будет очень трудно против такого соперника. Вообще, календарь в начале сезона у подольчан очень тяжелый – подопечные Сергея Нагорняка за три тура успели встретиться с Шахтером, Динамо и мощным ЛНЗ. Все матчи были проиграны, однако провал произошел только в Черкассах. Грандам дали бой, причем дебютанты УПЛ не стали продолжать историю с тотальным "автобусом" из первого тура.

В поединке с киевлянами "эпики" пробовали даже высокий прессинг. И не без успехов. Именно тогда команда забила первый гол в элите – Климец за него получил от компании целый телевизор! Впрочем, кадров для выживания в УПЛ коллективу не хватает, а особенно страдает атакующее звено.

В Эпицентре пытаются провести первые полгода с составом, максимально приближенным к перволиговому, однако очки набирать надо. Клуб проводит неплохие трансферы, неожиданно открыв пиренейский рынок, а за время кубковой паузы удалось подписать и статусного украинца – Супрягу. Влад может стать серьезным аргументом, учитывая достаточно сильные летние сборы с Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бурда, Ориховский (оба – Колос)

Дисквалифицированы: Ррапай (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Эпицентр

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Алефиренко, А. Красничи, Гусол– Климчук

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Кош – Миронюк – Хоакинет, Беженар, Демченко, Климец – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – победа Колоса

Колос и Эпицентр завалили Кубок, вылетев от ноунеймов в серии пенальти, поэтому сегодня они должны завестись. Очевидно, что ковалевцы являются фаворитами – но станет ли легким переход к игре без Великана? Тем более, что из-за дисквалификации матч должна пропускать и основная "десятка" (Ррапай). Хотя на сайте УПЛ косовар отсутствует в списке отстраненных.

Эпицентр способен нормально припарковаться, что доказал поединок с Шахтером. Такую оборону Колосу взломать будет трудно – "хлеборобы" в новом сезоне еще не встречались с "автобусами". Вот только Сергей Нагорняк не очень-то и желает отсиживаться в низких блоках, пытаясь атаковать и даже прессинговать.

С такого расклада Колос должен порвать дебютантов УПЛ. Хотя ЛНЗ продемонстрировал, что и низкий блок "эпиков" можно легко крушить – важно только иметь кадры. У Руслана Костышина они есть, так что поставим на победу фаворита. Но этот прогноз очень рискованный.

Кривбасс – Оболонь

Патрик Ван Леувен, как настоящий европейский тренер, держит руку на пульсе тактических трендов. Яркая Барселона так поразила нидерландца своей высокой линией обороны, что тот решил поставить ее в Кривбассе. Невероятно, но идея работает точно так же, как и в Каталонии – команда лидирует по количеству офсайдов соперника, но пропускает кучу выходов один на один.

Это и неудивительно, ведь у криворожан тоже неидеальное защитное звено. Индивидуальных ошибок в ней очень много, что выливается в гору сейвов Кемкина – похоже, он уже сейчас попал в сборную сезона УПЛ. Перекрывать эти проблемы в атаке, как ни странно, тоже получается: в матчах против Металлиста 1925 и Зари коллектив провел аж пять голов – немного больше, чем хороших атак.

Словом, за матчами подопечных Патрика Ван Леувена следить очень интересно. Его подход кажется немного суицидальным, однако до определенного уровня модель работает – Колосу проиграли, но с другими соперниками набрали 6 очков. Хорошая реализация рулит. Вот только в чемпионате есть коллектив, который забивает вообще из ничего, прибивая денежные мешки и серебряных призеров УПЛ.

Этот коллектив – Оболонь. Киевляне сдержали Металлист 1925 в первом туре, а затем заслуженно прибили Александрию (1:0) и Рух (2:1). "Пивовары" даже возглавили турнирную таблицу – пусть и на сутки. Никто не ожидал подобного старта, учитывая потерю ряда прошлогодних лидеров и Сергея Шищенко. Тем более, что новичков почти и не было.

Пушечных выстрелов Суханова по девяткам с 40 метров хватает, чтобы быть очень далеко от зоны вылета. Тем не менее, все остаются уверенными в случайности побед и неизбежности борьбы за выживание. Все так и есть – Оболонь уже вылетела из Кубка, уступив Металлисту 1925 (0:2), а шедевры Суханова не будут залетать каждую неделю. Впрочем, в битве за пропуска в элите киевляне уже набрали 7 очков из 25-30 необходимых.

Кадровая ситуация

Травмированы: Марченко, Мороз, Теслюк (Кривбасс)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Оболонь

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Боржес – Бандейра – Микитишин, Задерака, Твердохлеб, Мендоса – Парако

Оболонь: Федоривский – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковский, Шевченко – Бичек, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – ничья

Совсем не верится, что Оболонь снова сотворит сенсацию. Регрессия к среднему должна опустить "пивоваров" на их реальный уровень – хотя, возможно, он не настолько и низкий, как все думают. Встреча с Кривбассом даст ответ.

Команда Патрика Ван Леувена считается явным фаворитом, но она тоже забивает из ничего. Причем Оболонь у собственных ворот допускает значительно меньше. Почему-то кажется, что стартовый фарт покинет и криворожан, а потому вполне реальной является ничья. Рискнем поставить именно на нее.

Как один клуб может перезапустить весь украинский футбол – Шахтер уже почувствовал, Лобановского берут за ориентир