Металлист 1925 – Рух – 2:0 – видео голов и обзор матча
06:30 - Читати українською
Металлист 1925 победил Рух в матче 4-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры.
завершено
Металлист 1925 еще до перерыва решил судьбу матча в свою пользу. Калитвинцев замкнул прострел Итодо, а затем они поменялись ролями – Владислав ассистировал, Питер завершал. В обоих эпизодах неуверенно действовал 16-летний центрбек Богдан Левицкий, который дебютировал за первую команду Руха.
Металлист 1925 за тайм разобрал Рух и поднялся в топ-5 УПЛ – неудачный дебют 16-летнего защитника, гол+ассист Калитвинцева
Львовяне даже не намекнули на камбэк во втором тайме. Едва ли не самым интересным от них был удар Холода с центра поля – летело в девятку, но Варакута не пустил. Металлист 1925 спокойно удержал победу 2:0 и уходит с хорошим настроением на перерыв.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter