Металлист 1925 еще до перерыва решил судьбу матча в свою пользу. Калитвинцев замкнул прострел Итодо, а затем они поменялись ролями – Владислав ассистировал, Питер завершал. В обоих эпизодах неуверенно действовал 16-летний центрбек Богдан Левицкий, который дебютировал за первую команду Руха.

Металлист 1925 за тайм разобрал Рух и поднялся в топ-5 УПЛ – неудачный дебют 16-летнего защитника, гол+ассист Калитвинцева

Львовяне даже не намекнули на камбэк во втором тайме. Едва ли не самым интересным от них был удар Холода с центра поля – летело в девятку, но Варакута не пустил. Металлист 1925 спокойно удержал победу 2:0 и уходит с хорошим настроением на перерыв.